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Türkiye
AA 08.04.2025 10:40

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametine ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametine ulaşım aksadı
[Fotograf: AA]

Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: Ankara istikametine ulaşım aksadı

İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Kocaeli Trafik Kazası
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