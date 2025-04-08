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Türkiye
AA 08.04.2025 10:07

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 32 şüphelinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen ve Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 boş şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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