Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle ildeki 43 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van-Bahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı, çığ tehlikesi nedeniyle buradaki karla mücadele çalışmalarına ara verildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 76 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de şehir merkezinde cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından dolayı 43 köy yolunun kapandığını söyledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde kapanan 10 yerleşim yerinin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı. Ekipler, köy yollarında genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 365 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 264 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 56, Ardahan'da 33 ve Kars'ta ise 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan Iğdır'da kapalı 42 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.