Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 03.06.2023 04:57

Bağdat Caddesi'nde trafik kazası: 2 yaralı

Bağdat Caddesi'nde taksi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Bağdat Caddesi'nde trafik kazası: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Bağdat Caddesi'nde taksi, sola doğru dönerken arkadan gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.

Kazada, otomobilde yaralanan olmazken taksi şoförü ve 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ETİKETLER
Trafik Kazası İstanbul
Sıradaki Haber
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:37
BM: İsrail, 2023'ün başından beri 112 Filistinliyi öldürdü
01:31
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katılacak
01:27
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
06:05
Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 233'e yükseldi
01:23
28. Dönem milletvekilleri yemin etti
00:52
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
Antalya'da inşa edilen su altı araştırma gemisi göreve başladı
FOTO FOKUS
Çin’de hortum: 13 yaralı
Çin’de hortum: 13 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ