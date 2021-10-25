Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bağcılar’da yangın: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bağcılar’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen dairedeki 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle 1514. Sokak’taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıktı.
Dairede çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
3 kişi hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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