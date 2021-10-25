Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı, Akçakonak Mahallesi poligon mevkisinde, otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.
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