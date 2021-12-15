Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar’da kaldırımın çökmesinin ardından üçer katlı iki binanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yıldıztepe Mahallesi 552. Sokak’ta kaldırımın çökmesi nedeniyle olumsuz bir duruma karşı iki bina boşaltıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İncelemelerin ardından iki binanın durumuyla ilgili karar verileceği öğrenildi.
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