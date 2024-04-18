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Türkiye
DHA 18.04.2024 00:28

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü

Kocaeli'nde seçimi kazanan Hasan Erdöl’ün muhtarlığı, babasıyla aynı ismi taşıdığı ve bu durumun seçmenin kafasında karışıklık yarattığı gerekçesiyle İl Seçim Kurulu kararıyla düşürüldü. Alınan karara itiraz eden muhtar adayı YSK’ya itirazda bulundu.

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü
[Fotograf: DHA]

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmit’e bağlı kırsal Arpalık İhsaniye Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtar Orhan Süren, Hüseyin Güldibi ve Hasan Erdöl aday oldu.

249 seçmenli mahallede mevcut muhtar Orhan Süren 78, Hüseyin Güldibi 37, Hasan Erdöl ise 113 oy aldı.

Mahallede ikamet eden O.K. isimli kişi, muhtar seçilen Hasan Erdöl ile babasının aynı ismi taşıdığını, hangisinin aday olduğunun seçmenlere açıklanmadığını, ikisinin de adaymış gibi gösterilip seçmenin aldatıldığını, ayrıca aday Hasan Erdöl’ün dışarıdan seçmen getirdiği iddiasıyla İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti.

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşürüldü

Seçim iptal edildi

Kararı inceleyen İlçe Seçim Kurulu, itirazın gerekçe ve delil içermediğini belirterek reddine karar verdi.

Ret kararının ardından O.K., aynı gerekçelerle İl Seçim Kurulu’na giderek itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu, dışarıdan seçmen getirildiği iddiasını kabul etmedi ancak mahallede Hasan Erdöl ismini taşıyan 2 kişinin bulunduğunu, bunlardan birinin 75 yaşındaki Hasan Erdöl, diğerinin ise 50 yaşındaki oğlu Hasan Erdöl olduğunu belirterek, aday pusulasında hangisinin olduğunu belirtilmediği ifade edildi.

İl Seçim Kurulu, seçimin iptaline, 2 Haziran’da yeniden yapılmasına karar verdi.

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