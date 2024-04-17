İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

E.A. idaresindeki işçi servisi ile A.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Şirintepe Mahallesi 2132. Sokak'ta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden işçi servisi, yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 5 yaralı işçi ile hafif ticari aracın sürücüsünü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan E.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hafif ticari araç sürücüsü A.E'nin ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.