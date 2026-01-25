Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
AA 25.01.2026 22:18

Babasını kurtarmaya çalışırken metan gazından zehirlendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde temizlemek için girdiği su kuyusunda fenalaşan babasını kurtarmaya çalışan çocuk, ortamdaki gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Babasını kurtarmaya çalışırken metan gazından zehirlendi

İddiaya göre, Halitpaşa Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, temizlemek amacıyla su kuyusuna giren Seçkin A. kuyuda biriken gazdan etkilenerek fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen oğlu Efe A. da kuyuya girdi.

Babanın ardından oğlunun da kuyuda fenalaşması üzerine aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Babasını kurtarmaya çalışırken metan gazından zehirlendi

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan Efe A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba Seçkin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

