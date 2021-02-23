Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarıyla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 31 kişiyi kurtardı.

Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik ekipleri yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

