Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayvalık’ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarıyla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 31 kişiyi kurtardı.
Cunda Adası’na getirilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere, Sahil Güvenlik ekipleri yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.
Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Liseli öğrenciler insansız model uçak yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz