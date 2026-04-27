Ayvalık zeytinyağına karekodlu sistem: 'Ürün kimliği' markaya değer katacak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Türkiye'ye özgü ürünlerin markalaştırılması çalışmaları, üreticileri de harekete geçiriyor. Anadolu'nun yöresel zenginlikleri hem Coğrafi İşaret ile hem de Avrupa Birliği'nde tescillenerek dünyaya açılıyor.

Antalya'da "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla 22-26 Nisan'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), coğrafi işaretli ürünlerin de buluşma adresi oldu. 5 gün boyunca renkli görüntülerin yaşandığı fuarda, Türkiye'ye özgü lezzetler, ürünler katılımcının beğenisine sunuldu.

Zeytinyağı sınıfında ilk coğrafi işaret

Fuarda bölgedeki zeytinyağı firmalarının katılımıyla stant açan Ayvalık Ticaret Odası tarafından da coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının taklit ve tağşişin önüne geçmek amacıyla karekodlu takip sistemiyle hazırlanan "ürün kimliği" uygulaması ilgi gördü.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, zeytinyağı sınıfında ilk coğrafi işaret tescil belgesi alan oda olduklarını söyledi.

Ayvalık zeytinyağını, firmaları bir araya getirip, üstün kaliteli, ayrıcalıklı, birinci sınıf ve normalden daha değerli bir marka haline getirmeye çalıştıklarını belirten Uçar, Ayvalık bölgesinde 33 markanın Ayvalık zeytinyağı coğrafi işaret tescilini kullandığını kaydetti.

Piyasada özellikle zeytinyağında taklit ve tağşiş olaylarının çok yaşandığını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"En ünlü markayı taklit ediyorlar, Ayvalık markasını. Buna bir önlem almak için bir ürün kimliği yarattık. Bu tek İtalya'da gördüğümüz örnek, Toskana bölgesinde, bir de Türkiye'de bu ürün kimliği Ayvalık'ta var. Bu ürün kimliği bir karekod. Almış olduğumuz ürünün üzerinde coğrafi işaret hologramımızla bu karekodu okuttuğunuzda burada ürünün doğrulamasını yapabiliyorsunuz. Bu ürün kaç adet yapıldığını, ambalaj sayısını, tonajını, ürünün kimyasal analiz sonuçlarını görebiliyorsunuz, Türk Gıda Kodeksine göre. Ürünün duyusal analiz sonuçlarını görebiliyorsunuz."

"Üst kalitede zeytinyağını ön plana çıkarıyoruz"

Uçar, karekod uygulamasını çiftçi kayıt sistemiyle de birleştirdiklerini ve bu şekilde ürünün hangi bahçeden toplandığının da rahatlıkla tespit edilebildiğini söyledi.

Tüketicinin de karekod sistemini okutarak öğrenmek istedikleri tüm bilgiye rahatlıkla ulaşabileceklerini dile getiren Uçar, sağlıklı bir ürüne ulaşmak isteyen herkese karekod uygulamasını kullanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Ayrıca Ayvalık Ticaret Odası bünyesinde laboratuvar bulunduğunu ve bu şekilde hem denetim hem takip yapabildiklerini aktaran Uçar, "Karekodlu ve Ayvalık Ticaret Odası coğrafi işaretli bir ürünü aldıklarında bilsinler ki muhakkak güvendeler, herhangi bir şekilde sahte ürün almamış oluyorlar. Ürün kimliğini de takip ederlerse buradan karekodu okuttukları takdirde ürünle ilgili her türlü bilgiye sahip olabilirler hatta fiyat kontrolünü bile yapabilirler." diye konuştu.

Ürün kimliğinin özellikle yurt dışı piyasasında ürünün katma değerinin artmasında etkili olduğunu ifade eden Uçar, "Ayvalık Ticaret Odası çatısı altında Ayvalık zeytinyağı markası bağlamında üst marka yaratıp, tüm firmaları kümeleştirmeye çalışıyoruz. Katma değerli ürün yaratmamız lazım, bu katma değerli ürünlerimizle yurt dışındaki piyasalarda rekabet edebilmemiz lazım. Bunu yapmak için premium kalite zeytinyağlarını ön plana çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.