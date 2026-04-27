AA 27.04.2026 09:38

Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene can aldı

Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde yaşayan Süleyman Gülsün'e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gülsün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülsün'ün cenazesinin, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas KKKA Tokat
