Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'taki Cezmi Fıstıkçı'ya ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler bitişikteki iki katlı binaya sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.
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