Aydın'da sağanak yağış uyarısının ardından beklenen yağış saat 14.00 sıralarında başladı. Bir anda bastıran sağanak yağışla birlikte Aydın Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere şehrin pek çok yerinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

İzmir Bulvarı Ziraatçılar Kavşağı, Aydın-İzmir Karayolu İncirliova yakınlarında yol ulaşıma kapandı.

Öte yandan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bazı bölümlerini de su bastı. Yağmur sonrası oluşan sel sularında mahsur kalan çocuk ve yaşlıları kurtarmak için polis ekipleri yoğun çaba harcadı.

Yağışların sakinleştiği Aydın'da ekiplerin tahliye ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.