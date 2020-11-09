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Aydın'da motosiklet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ferhat Avcu idaresindeki plakasız motosiklet, Beydağ'a istikametine seyir halinde olan Sezer M. yönetimindeki kamyonun arka yan kısmına çarptı.
Kazada 34 yaşındaki motosiklet sürücüsü Avcu ve yolcu 38 yaşındaki Hasan Duru savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Duru ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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