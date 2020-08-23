Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pozitif vaka nedeniyle Bozdoğan ilçemiz Tütüncüler ve Altıntaş mahallelerinde 15 gün süre ile karantina uygulamasına başlanılmıştır. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması koronavirüs ile mücadelemize çok önemli katkı sağlayacaktır" ifadesini kulandı.

Kovid 19 pozitif vaka nedeniyle Bozdoğan ilçemiz Tütüncüler ve Altıntaş mahallelerinde 15 gün süre ile karantina uygulamasına başlanmıştır. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması koronavirüs ile mücadelemize çok önemli katkı sağlayacaktır. — Hüseyin AKSOY (@ValiAKSOY) August 23, 2020