Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 18:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın OSB'deki plastik boru deposunda çıkan yangın kontrol altında
[Fotograf: İHA]
Aydın'daki organize sanayi bölgesinde (OSB) plastik boruların depolandığı bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ait boş arazide istiflenen kauçuk ve plastik malzemelerin tutuşmasını sonucu yangın meydana geldi.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Son Haberler
- 19:51
- 19:41
- 19:49
- 19:26
- 19:31
Sıradaki Haber
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz