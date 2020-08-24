16 yıldır Ayasofya’da yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli’ye Ankara’nın Pursaklar ilçesinden arkadaş geldi.

Ankara Kedisi familyasının üyesi olan ve uluslararası kuruluşlardan da ödülü bulunan Kılıç, İstanbul'da Gli ile buluştu.

Biz gözü mavi, bir gözü yeşil olan ve beyaz tüyleri ile dikkat çeken Kılıç, yeni yerine alışmaya çalışıyor.

Şimdilik imam odasını sevdiği belirtilen Kılıç’ın ise keyfi oldukça yerinde gözüküyor.