Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00 sıralarında, üstü branda ile kapalı bir kamyonetin şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi’nde kamyonetten inen kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Sokağın giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, 3’ü kadın, 5’ü çocuk toplam 24 kişiyi yakaladı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve kimlik tespiti yapılmasının ardından Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Kaçan kamyonet yaklaşık 100 metre uzaklıkta durduruldu. Kamyonetin İzmir’de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi.

Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.