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Türkiye
İHA 13.03.2025 17:35

AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan AVM'de annesi ile alışverişe gelen 3 yaşındaki Elif'e, başıboş bir köpeğin saldırdığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Karşıyaka AVM'ye giden Esra Erdoğan ve 3 yaşındaki kızı Elif Dua Alpaydın mağazaya girdi.

Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeğin yanına gitti. Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı.

Büyük korku yaşayan ve köpek saldırısına yaralanan Elif, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk pansuman ve tedavinin ardından taburcu edilirken, aile başıboş köpeği barındıran AVM ve mağazadan şikayetçi oldu.

AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı

"AVM yönetimi ve mağaza suçu birbirine atıyor"

Konuyla ilgili AVM yönetimi ve mağaza yönetiminin suçu birbirlerine attıklarını belirten ailenin avukatı, kamera görüntülerinde kızın köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığının apaçık ortada olduğunu belirtti.

Avukat Turhan, "Müvekkillerim 2 Mart tarihinde AVM'ye gittiklerinde bir mağazaya giriyorlar ve mağazada bulunan köpeğin yanına gidiyor. Kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere köpeğe hiçbir hamle yapmayan küçük çocuk, köpek tarafından saldırıya maruz kalıyor. Bu saldırı sonucu kızımız yüzünden ve kafasından yaralandı; ısırık izleri de mevcut. Biz bu konuyla ilgili hızlı bir aksiyon gösterip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamera görüntülerinde müvekkilimin kızının köpeğe hiç bir hamlesinin olmadığı apaçık ortadadır.

Ancak dosyadaki ifadelerde, AVM yönetimi ve mağaza yönetimi suçu birbirine atmakta. Mağaza kendi gözetimi altında bir köpek olmadığını söylüyor ancak köpeğin uzun bir süredir orada barındırıldığını görüyoruz. AVM yönetimi ise 'Mağaza tarafından bildirim yapılmış olsaydı, biz bu köpeği dışarı alırdık' diyor. Buradaki sorumluluk hem AVM yönetimi, hem mağaza yönetimi hem de ilgili kamu kuruluşlarındadır.

Bu olay ilk haber haline geldiğinde müvekkilimin ailesine karşı sosyal medyada da ciddi bir saldırı oldu. Bu işin kasıtlı yapıldığına dair iddialar, 'Çocuğun orada ne işi var' gibi söylemler mevcuttu. Hayvanlar da bizim canımız, onlara da sahip çıkmalıyız ama, bunun doğru bir şekilde olması kanaatindeyiz. İlgili kamu kuruluşlarının bu konuda tedbir alması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün çocuğumuz ufak çiziklerle kurtuldu ama daha kötü şeyler de olabilirdi. Biz bu olayın adli yönden takipçisiyiz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz" açıklamasında bulundu.

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AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
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