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Türkiye
DHA 13.03.2025 14:15

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı. Bir araca zarar veren boğa, bir kadın ve çocuğun da hafif yaralanmasına neden oldu.

Erenler Mahallesinde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D100 kara yoluna çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı.

 Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu

Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı. Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu.

Sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.

Sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı

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