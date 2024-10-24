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Türkiye
İHA 24.10.2024 09:58

Avcılarda metrobüs yangını

İstanbul Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, kontrol altına alınan yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Avcılarda metrobüs yangını

İstanbul’da sabah saatlerinde Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi.

Vatandaşlar metrobüsten tahliye edilirken, otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle görevliler olaya müdahale etti.

Avcılarda metrobüs yangını

O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi

Küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Yangın sonrasında metrobüs güvenli alana alınırken, dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Yangın Metrobüs Cep Telefonu İtfaiye
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