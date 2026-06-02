TRT Haber 02.06.2026 03:39

Avcılar'da kolonlarından sesler gelen 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın giriş kısmındaki merdivenler, yan tarafındaki temel kazısındaki toprak kayması nedeniyle çöktü. Bu sırada kolonlarından gelen sesler üzerine bina tahliye edildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde bulunan, 5 katlı bir binada yaşandı. Binanın yanındaki inşaatta yapılan temel kazısında toprak kayması meydana geldi.

Bunun etkisiyle 5 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü. Daha sonra binanın kolonlarından gelen sesler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi binadan itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

Yetkililer tarafından girişi tamamen kapatılan bina ile ilgili inceleme sürüyor.

