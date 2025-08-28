Atlı birlikler ile komandolar 7/24 yangın nöbetinde

Balıkesir Valiliği'nin 21 Mayıs 2025'te aldığı karar kapsamında 15 Haziran-30 Eylül tarihlerinde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı.

Ayrıca anız yangınlarını önlemek için ek tedbirler ve hasat ile balya bağlama işlemlerine yönelik yasaklamalar da devreye sokuldu.

Bu kararlar doğrultusunda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, atlı ve motorize jandarma birimleri ile sivil unsurların desteğiyle ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde kontroller sıklaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede 24 saat esasına göre nöbet tutan ekipler, insansız hava araçları (İHA) ve dronlar kullanarak, yangına hassas bölgelerde düzenli uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Kolluk kuvvetleri, özellikle milli parklar, mesire ve piknik alanları ile insan geçişlerinin yoğun olduğu güzergahlarda yol kontrolü yaparak, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilinçlendiriyor.

[Fotoğraf: AA]

3 şüpheli tutuklandı

Bu yılın ilk yarısında kentte orman yangınlarıyla ilgili yaşanan 192 olayda 219 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"Kasten orman yakma", "taksirle yangına sebebiyet verme" ve "ormanlık alana giriş yasağına aykırı hareket" suçları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı ve 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca "anız ve ateş yakmak", "hasat yasağına uymamak" ve "su tankeri bulundurmamak" gerekçeleriyle 165 kişiye, 525 bin 634 lira idari para cezası kesildi.

[Fotoğraf: AA]

"Sürekli denetimler yaparak ziyaretçileri bilgilendiriyorlar"

Edremit'te mesire ve piknik alanı işleten Baran Gürbüzer, orman yangınlarına karşı alınan önlemlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gürbüzer, orman yangınlarıyla mücadele edildiğine değinerek, "Bu bizim canımızı çok yakıyor. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir konuda yalnız bırakmadılar. Sürekli denetimler yaparak ziyaretçileri bilgilendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

5 yıldır bölgede yaşayan Halis Taştemel ise jandarmanın çalışmalarının caydırıcı olduğunu vurgulayarak, "Ormanlarda jandarmayı çok aktif görüyorum. İnsanlara güler yüzle yaklaşıyorlar, uyarıyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Jandarma her zaman bizim yanımızda, minnettarız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Işık da kolluk kuvvetlerinin görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz. Yaz günlerinde her yerde yangın çıkıyor. Yangına karşı herkes duyarlı olsun çünkü orman hepimizin" diye konuştu.

Alparslan Kaya ise jandarmanın denetimlerini takdirle karşıladığını kaydederek, "Az önce jandarmadan arkadaşlar geldi, uyarılarını yaptılar. Bizler de güvenli piknik alanlarını tercih etmelerini istiyoruz. Tescilli piknik alanlarını tercih etmelerini arkadaşlarımızdan, vatandaşlardan rica ediyoruz" şeklinde konuştu.