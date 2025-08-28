Açık 26ºC Ankara
Türkiye
AA 28.08.2025 11:18

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda çok sayıda elektronik sigara, bilgisayar, cep telefonu, telsiz, barkod okuyucu, kamera sistemi ve oto yedek parça ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen 2 tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taraması ve detaylı aramaya sevk edildi.

Tırlarda yapılan aramalarda, motor bölümü ve dorsenin çeşitli yerlerine gizlenmiş 500 cep telefonu, 240 elektronik sigara, 231 bilgisayar, 150 barkod yazıcı ve 150 okuyucu, 7 telsiz, 4 kamera sistemi ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki operasyonda ise sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilen tır, risk analizleri çerçevesinde konteyner tarama sistemine yönlendirildi.

Tırda yapılan detaylı aramada, 19 bin 980 elektronik sigara ve 140 oto yedek parça ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

