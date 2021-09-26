Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 07:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ateşin kahramanlarına sürpriz kutlama
Asılsız yangın ihbarında bulunup itfaiyeyi çağırdılar. Ekipler olay yerine geldiğinde ise hoş bir sürpriz ile karşılaştılar. Başkent'te mahalle sakinleri asılsız ihbarla çağırdıkları itfaiye ekibine sürpriz yaparak İtfaiye Haftası'nı kutladı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde mahalle sakinleri, Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulundu.
Amaçları aslında itfaiye ekibiyle buluşmaktı. Ekipler olay yerine geldiğinde ise onları bir sürpriz bekliyordu.
İtfaiyecilere sürpriz kutlama
İtfaiye aracı mahalleye giriş yaptı. O sırada havai fişekler patlatıldı, meşaleler yakıldı. İtfaiyenin kahramanları ellerde Türk bayrakları ile karşılandı.
Çocuklar da ellerinde taşıdıkları pankartlarla bu coşkuya ortak oldu.
Ateşin kahramanları duygulandı
Mahalle sakinleri hazırladıkları bu sürprizle İtfaiye Haftası'nı kutladı. Sürpriz kutlama, ateşin kahramanlarını da duygulandırdı.
İtfaiye çalışanları kendileri için hazırlanan pastayı kesti.
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