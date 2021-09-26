Ankara'nın Altındağ ilçesinde mahalle sakinleri, Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulundu.

Amaçları aslında itfaiye ekibiyle buluşmaktı. Ekipler olay yerine geldiğinde ise onları bir sürpriz bekliyordu.

İtfaiyecilere sürpriz kutlama

İtfaiye aracı mahalleye giriş yaptı. O sırada havai fişekler patlatıldı, meşaleler yakıldı. İtfaiyenin kahramanları ellerde Türk bayrakları ile karşılandı.

Çocuklar da ellerinde taşıdıkları pankartlarla bu coşkuya ortak oldu.

Ateşin kahramanları duygulandı

Mahalle sakinleri hazırladıkları bu sürprizle İtfaiye Haftası'nı kutladı. Sürpriz kutlama, ateşin kahramanlarını da duygulandırdı.

İtfaiye çalışanları kendileri için hazırlanan pastayı kesti.