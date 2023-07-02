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Türkiye
AA 02.07.2023 23:44

Atatürk heykelinin üzerine çıkan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Atatürk heykelinin üzerine çıkan şüpheli gözaltına alındı

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata’ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu M.E'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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