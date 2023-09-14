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Türkiye
AA 14.09.2023 12:34

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Ataşehir'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Kayışdağı Mahallesi Baykal Sokak'ta üst katları apart olarak kullanılan 5 katlı binanın giriş katındaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Restoran kısmında patlamalara neden olan yangın kısa sürede diğer katlara sirayet etti. Binada bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Yangın sırasında yan binada ikamet eden yatağa bağımlı bir hasta yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden battaniyeye sarılarak çıkarılan hastaya sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

50 itfaiye personelinin 15 araçla yaptığı müdahale sonucu söndürülen yangında, binada hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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