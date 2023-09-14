Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi

Osmangazi ilçesi Ulus 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda nöbet tutan sağlık çalışanlarından bu sefer anonsla değil kapıları çalınarak yardım istendi.

Dışarı çıkan sağlık çalışanları, karşı kapı komşuları Uğurcan Felamur’un elinde yaralı tavuğu görünce gözlerine inanamadı.

Çitlerden atlarken ayağını tellere taktırarak yaralanan tavuk, sahibinin elinden alınarak ambulansta müdahale edildi.

Her canlının sağlığı için mücadele ediyorlar

Ayağına tentürdiyot sürülen tavuk, sargı bezi ile sarıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Sağlık çalışanlarının mesleklerine olan bağlılıklarını ve insan ya da hayvan fark etmeksizin her canlının sağlığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları büyük takdir topladı.

Tavuklarının çitlerden atlarken yaralandığını belirten Mustafa İbrahim Felamur, “Tavuğumuzun yaralandığını görünce, karşımızdaki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna götürdük. Sağ olsunlar onlarda pansuman yaptı. Şimdi durumu iyi” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan tavuk ise sokakta sağa sola koşturarak yaşadığı özgürlüğün tadını çıkardı.