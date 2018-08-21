ASKİ’den kurban keseceklere ‘atık’ uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, kurban keseceklere uyarılarda bulundu.

Kınacı, kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarına atılmasının ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Dere yataklarının kirlenmesinin halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Kınacı, sokaklardaki mazgal içlerine atılan çöp torbaları başta olmak üzere boş damacanalar ve hafriyat atıklarının su baskınlarına neden olduğunu belirtti.

“Tıkanan hatlardan dolayı su baskınları yaşanıyor”

ASKİ Genel Müdürü Kınacı, "Bazı vatandaşlar, kurban atıklarını da kanallara atıyor. Kurban atıklarının hatlara atılması sonucunda kanallar tıkanıyor, büyük zararlar meydana geliyor. Yağış durumunda atıklarla tıkanan hatlardan dolayı ciddi su baskınları yaşanıyor." açıklamasını yaptı.

ASKİ ekipleri bayramda 7/24 hizmet verecek

Kınacı, Kurban Bayramı tatili süresince de hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve 7/24 saat esasına dayalı çalışacağını kaydetti.

Kurban atıkları konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini anımsatan Kınacı, "Vatandaşlarımızdan kurban atıkları konusunda daha duyarlı olmalarını ve kurban atıklarını, kurban kesim yerlerinde gösterilen uygun yerlere bırakmalarını rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bu vesileyle Kurban Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA