Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asker konvoyundaki 2 otomobile tır çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]
Bursa İnegöl'de, asker konvoyundaki 2 otomobile tır çarptı. 4 kişi hafif yaralandı, tır şoförü olay yerinden kaçtı.
Saat 22.00 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde kaza meydana geldi.
Akhisar'dan Yeniceköy'e doğru seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, asker konvoyunda bulunan Harun Çelebi yönetimindeki ve Serhat Akalın idaresindeki otomobillere çarptı.
Otomobiller çarpmanın etkisiyle savruldu. Doğukan P., Fırat Aydın, Yusuf Güler ve Adem Tan hafif şekilde yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan tır şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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