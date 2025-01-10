Asılsız ihbarlar müdahaleyi geciktiriyor: Kargosunu merak eden de yüreği yanan da 112'yi aradı

Olaylara acil müdahalede bulunmak için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

Merkezi, önemli ihbarların yanı sıra "Yüreğim yandı, söndürebilir misiniz?", "Rüyamda bir markette sıkışan kedi gördüm.", "PIN kodumu unuttum.", "Kargom nerede kaldı?", "Taksi lazım." gibi gerekçelerle arayanlar da bulunuyor.

Mardin, Siirt ve Şırnak'ta 112 Acil Çağrı merkezlerine 2024'te gelen çağrıların yüzde 70'e yakınını gereksiz aramaların oluşturduğu belirlendi.

Mardin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik birimlerine ait acil çağrıların birleştiği merkezde, her türlü acil durumda kişilerin 112'yi aramalarının yeterli olduğunu söyledi.

İlgili kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığı merkezde ihtiyaç duyulan acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Karaboğa, "Bu da olaya daha kısa sürede müdahale edilmesine olanak sağlıyor. Sadece arama değil, 112'ye SMS yoluyla da ulaşabilirler. Engelli vatandaşlarımız da cep telefonlarına indirecekleri uygulamayla acil durum ihbarında bulunabilir" dedi.

Asılsız çağrılar azaltıldı

Merkezde Almanca, İngilizce, Rusça ve Arapça bilen tercümanlar tarafından da turistler için hizmet sunulduğunu ifade eden Karaboğa, hem merkezi tanıtmak hem de asılsız çağrıların azalması için özellikle okullarda, kırsal mahallelerde eğitimler verdiklerini, bu sayede asılsız çağrı oranını azalttıklarını belirtti.

Bu sayede asılsız çağrıların yüzde 64'e kadar düşürüldüğüne işaret eden Karaboğa, "2024 yılında yaklaşık 994 bin çağrı geldi. Bu çağrıların yaklaşık 352 bini vakaya döndü. Yani asıllı, vakaya dönen çağrı oranımız yüzde 36 civarında. Lütfen 112'yi acil durumlar dışında aramayalım. 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Bilmeliyiz ki 112 hattının gereksiz yere meşgul olması, acil durumda olan kişilerin 112'ye ulaşmasına engel olacaktır." diye konuştu.

Karaboğa, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettikleri gerekesiyle 2024'te 111 kişiye yaklaşık 200 bin 950 lira para cezası uygulandığını belirtti.

"Yeni yılımızı kutlamak için arayanlar oluyor"

Merkezde görevli personelden Emine Ayday, geçen yıl "PIN kodumu unuttum.", "Kargom nerede kaldı?", "Elektrikler ne zaman gelecek?" gibi asılsız çağrılar aldıklarını belirterek, bunlar yüzünden gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşamayabildiklerini ifade etti.

İsmail Yavuz Kır da merkeze gelen ilk acil çağrıyı 1,5 saniye içinde cevapladıklarını, 35 saniye içinde olayı ve konumu öğrenip ekipleri yönlendirdiklerini söyledi.

Asılsız çağrıların acil yardım bekleyenleri zor duruma düşürdüğünü anlatan Kır, "Bazen asılsız aramalardan dolayı vatandaşımız hatta bekleyebiliyor. Bir kalp krizi ya da yangında her saniye önemli. Nöbetçi eczaneyi sormak, taksi çağırmak, yeni yılımızı kutlamak için arayanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Onur Kalkan da 5 yıldır merkezde görev yaptığını belirterek, "Vatandaşlar bazen acil durumlar dışında da arıyor. 'Yüreğim yandı, söndürebilir misiniz?', 'Kuşum öldü.' diyen var. Gece saat 03.30'da rüyasında bir markette kedinin sıkıştığını görüp arayan da var. Bunun gibi asılsız çağrılar alıyoruz." dedi.