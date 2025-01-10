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Türkiye
TRT Haber 10.01.2025 09:31

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimleri ile Mardin, Hakkari, Şırnak ve Batman çevreleri yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredmeye devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği hmin ediliyor.

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Mardin, Hakkari, Şırnak ve Batman çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar batıda yağmur ve sağanak, Şırnak, Batman ve Hakkari çevrelerinde kar yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak.

Pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun iç ve kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışların Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 13, Samsun'da 12, İstanbul'da 10, İzmir ve Antalya'da 18, Adana'da 19, Diyarbakır'da 14 derece civarına kadar yükselecek.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

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