Hafriyat kamyonu devrildi, iki kişi saniyelerle kurtuldu

Hatay’da çakıl yüklü hafriyat kamyonunun virajı alamayıp devrildiği ve çakılların döküldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede seyir halde giden damperi açık hafriyat kamyonu, virajı alamayınca devrildi. Devrilen hafriyat kamyonunda bulunan çakıllar yola döküldü. Kazada şoför yaralanırken, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Yola dökülen çakılların temizlenmesinin ardından yol tekrardan kullanıma açıldı.