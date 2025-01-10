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Türkiye
AA 10.01.2025 10:26

İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyelerine finansman sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul'da DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet eden ve silahlı terör örgütüne üye olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensuplarına "infak" adı altında para transferi yapan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda örgütsel faaliyetlerde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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