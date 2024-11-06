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Türkiye
AA 06.11.2024 11:26

Aşık Mahzuni Şerif Tüneli yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Göksun yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin Göksun istikametini yarın hizmete açacaklarını söyledi.

Aşık Mahzuni Şerif Tüneli yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş-Göksun yolundaki 2 bin 867 metrelik Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin 30 metrelik bölümünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçük çaplı hasarlar meydana geldiğini hatırlattı.

Bu hasarların trafik güvenliğini tehlikeye atacak boyutta olmadığını ve bu sebeple tünelin hizmete devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, zaman içinde meydana gelen artçı depremlerin etkisiyle tünelin can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceğinin öngörüldüğünü, bu nedenle 28 Ağustos'ta trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Uraloğlu, iyileştirme çalışmaları kapsamında hasarlı 30 metrelik bölümün onarılması için gerekli proje ve yapım sürecine hemen başladıklarına işaret ederek, "Çalışmalarımızda artık sona geldik. Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin Göksun istikametindeki tüpünü 7 Kasım saat 15.00'te trafiğe açıyoruz. Bu tarihe kadar trafiği eski yolun Karagöz-Püren Geçidi-Değirmendere-Gölpınar-Göksun güzergahından vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş istikametindeki çalışmaları ise 15 Aralık'a kadar tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu'yu Akdeniz limanlarına bağlıyor"

Kahramanmaraş-Göksun yolunun toplam 64,1 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Edebiyat Yolu" olarak da bilinen güzergahta 16 bin 316 metre 11 çift tüp tünel, 570 metre 2 viyadük, 145 metre 3 köprü ve 734 metre 6 köprülü kavşağın bulunduğu bilgisini verdi.

Yoldaki çalışmaların ulaşıma sağlayacağı katkılara dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi'ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlıyor. 80 kilometre olan eski güzergahı 15,9 kilometre kısaltarak 64,1 kilometreye düşürdüğümüz yolla 80 dakika olan seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Yol güzergahında yer alan tünel ve viyadüklere Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdürrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verildi. Bu sebeple yol aynı zamanda ‘Edebiyat Yolu' olarak da biliniyor."

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