Adana'da zehir taciri 169 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçen ay uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 501 bin 409 uyuşturucu hap, 115 kilogram eroin, 119 kilogram esrar, 832 gram kokain, 8 kilo 926 gram sentetik uyuşturucu, 300 gram afyon sakızı ile ruhsatsız 15 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 1019 şüpheli de gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan 169’u tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 814 şüpheli hakkında da uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli kişilere yönelik okulların çevresi, narenciye bahçeleri ve metruk binalarda arama yapan ekipler, bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerle de 45 bin 516 kişiye ulaştı.