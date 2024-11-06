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Türkiye
AA 06.11.2024 10:38

İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de fabrika yangını
[Fotograf: AA]

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'taki kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sprey dolum ünitesinde başladığı öğrenilen yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Fabrikanın tahliye edildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale başlattı.

Dumandan etkilenen ve ambulansla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de fabrika yangını

Fabrika önünde park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Fabrikadan yayılan yanıcı maddelerin bina önü ve rögar içinde tutuşması üzerine itfaiye ekiplerinin bu bölgeye de köpüklü suyla müdahale ettiği görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 saat önce bir patlamayla başlayan yangına 15 araç ve 75 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Yangın kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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