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Türkiye
TRT Haber 06.11.2024 10:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3,8 milyon TL çevre kirliliği cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir’de yapılan denetimlerde Büyükşehir Belediyesi’nin atık su kirliliğine neden olduğu ve Tire’de vahşi depolama yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3 milyon 854 bin 237 TL ceza uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3,8 milyon TL çevre kirliliği cezası

Denetimler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Torbalı’daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındı.

Yapılan analiz sonucu atık suların standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığı belirlendi ve 929 bin TL ceza kesildi.

Menemen atık su arıtma tesisinin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiği tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3,8 milyon TL çevre kirliliği cezası

Tesisi işleten Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 TL ceza uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi’nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi.

İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi. Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü belirlenen Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 299 bin 84 TL ceza uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3,8 milyon TL çevre kirliliği cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’de yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; Torbalı’daki ve Menemen’deki atık su arıtma tesislerinin standartlara aykırı ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde atık su deşarj ettiği, Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi’nin atık suları arıtmadan deşarj ederek su kirliliğine neden olduğu, Tire’de ise gerekli izinleri ve çevresel önlemleri almadan vahşi çöp depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir.

İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir
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