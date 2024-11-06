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Türkiye
AA-İHA 06.11.2024 10:01

Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Ardahan ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında onlarca araç mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken bazı vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Ardahan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Posof ilçesine bağlı Günlüce köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına köy halkı yetişti. Köylüler traktör yardımıyla kara saplanan araçları kurtardı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Derindere köyünde de kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen sürücüler araçlarına zincir takarak yola devam edebildi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Olumsuz hava koşullarının oluşturduğu buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, ekiplerin çalışması ve tipinin kesilmesiyle açıldı.

Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.

Ekipler, söz konusu yollarda yer yer buzlanmanın ulaşımı aksattığını, sürücülerin tedbir amaçlı takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

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