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Türkiye
AA 06.11.2024 10:42

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu operasyonu: 18 kişi yakalandı

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü doktor 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu operasyonu: 18 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü doktor 18 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu operasyonu: 18 kişi yakalandı

Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla yaklaşık 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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