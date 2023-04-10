Asansörde halat koptu: 1 kişi hayatını kaybetti

3 katlı binanın birinci katında oturan Muharrem Aloğlu, üst katlara kolayca çıkabilmek için kendi imkanları ile balkondan eve girişi sağlayan bir asansörü yaptırdı.

Fazla yüklenilen asansörün çelik haladı koptu, 4 metre yükseklikten yere çakıldı.

Asansörün içindeki Muharrem Aloğlu ile henüz 3 günlük evli olduğu eşi Gıymet Aloğlu yaralandı. Muharrem Aloğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gıymet Aloğlu'nun iseyoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ters düğmeye basılınca halat gerilip kopmuş

Mutlu Başoğlu, dedesinin kalp rahatsızlığı yaşadığını ifade ederek, "Bir kalp sorunu vardı, anjiyo olacaktı. İlk önce olmak istemedi sonra anjiyoya karar verildi. Heyecanlandı, olamadı. Hastaneden çıkmak istedi. Eve getirdik sonraki gün hanımı ile aşağı inmek istemişler. Asansörde de ters düğmeye basılmış. Halat da gerilmiş, kopmuş. Böyle bir kaza meydana gelmiş. Kendisini kaybettik" diye konuştu.