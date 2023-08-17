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Türkiye
AA 17.08.2023 23:43

Artvin'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 11 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Artvin'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 11 yaralı

İlçeye bağlı Irmakyanı köyü Serindere mevkii T-17 tüneli girişinde Mehmet Avarisli'nin kullandığı minibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra minibüste bulunan Emine Yiğit, Serap Budak, Aslan İnci, Altun İnci, Mülkinaz Avarisli, Servet Yıldırım, Yavuz Gezer, Şengül Gezer, İsa Budak ve Hatice Avarisli yaralandı.

Yaralılardan 8'i Yusufeli Devlet Hastanesi'nde, 3'ü Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Artvin Trafik Kazası
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