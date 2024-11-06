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Türkiye
AA 06.11.2024 11:25

Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor

Artvin'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde dünden itibaren aralıklı süren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle merkezde 1, Borçka'da 6, Şavşat'ta 31 olmak üzere 38 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor

Öte yandan Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kentte yağış etkisini yitirirken kar kalınlığı önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda 10, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 20 santimetreye ulaştı.

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