Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Arhavi ilçesinde, rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum endişe yarattı.



Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.