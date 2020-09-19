Haber Giriş: Kaynak: DHA
Artvin'de hortum görüntülendi
Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Arhavi ilçesinde, rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum endişe yarattı.
Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
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