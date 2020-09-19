Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.
Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarında maske denetimi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu belirlendi.
Zanlı, gözaltına alındı.
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