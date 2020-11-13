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Artvin’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Artvin’de COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Artvin il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 – 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:21
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