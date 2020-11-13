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Şanlıurfa'da zehir taciri 16 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, 16 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemler için emniyete götürüldü.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:00
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