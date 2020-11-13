İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı başında proje başlattı. Yurt genelinde isteyen tüm kütüphanelere, toplamda 200 bin kitap dağıtılacağını duyurdu. Kitaplar gönderildi ancak, sosyal medyada önceki belediye başkanları döneminde hazırlanan kitapların künye bölümlerinin kesildiğine ilişkin birçok fotoğraf yer aldı.

"Amaç eski dönemi unutturmak"

Sosyal medyadaki bu iddia Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündeme getirildi.

Arısoy, "Kitaplar adreslerine varınca kavuşma sevinci ile kapaklarını çevirenler künye sayfalarının koparıldığını fark ettiler. Bu kıyımın sebebi önceki dönemde kitapları hazırlayan, yayınlayan ve yeni yönetime emanet edenlerin isimlerini unutturmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Arısoy, kitap sayfalarının önce maket bıçağı ardından ise matbaalarda giyotin ile kesildiğini söyledi. Bunun kültür mirasına saygısızlık olduğunu vurguladı. "Sizden sonra gelenler bu kitaplardan sizin adınızı çıkarsalardı ne hissederdiniz. Okuyucuların kitaplarda kimlik bilgilerini aramayacağını düşünmek onları hafife almak değil midir?" ifadelerini kullandı.

Arısoy, künyesi kesilen kitaplarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi de verdi.